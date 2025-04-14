«Смена мячей между турнирами убивает игроков». Карреньо-Буста — о причинах травмы

99-я ракетка мира испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста рассказал, что стало одной из причин его тяжёлой травмы локтя.

«Мой врач однажды сказал, что постоянная смена мячей между турнирами убивает игроков, и это действительно так. Сейчас у многих игроков есть проблемы с локтями. Мне говорили, что мой локоть не так уж плохо выглядит на снимках, но всё индивидуально — у кого-то на снимке может быть всё хуже, а боли он при этом не чувствует. У меня в 2023 году был момент, когда я тренировался с мячами турнира «Ролан Гаррос», готовился к Парижу, и уже через полчаса такой тренировки локоть снова опух. Мячи, конечно, влияют, но не могу сказать, это ли является главной причиной проблем или же просто годы игры», — приводит слова Карреньо-Бусты Relevo.

Напомним, в ноябре 2023 года Карреньо-Буста перенёс операцию на локте. В обновлённом рейтинге АТР от 14 апреля он вернулся в сотню лучших теннисистов.