«Как будто тебя сейчас убьют». Андрей Рублёв — о своём восприятии тенниса в детстве

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как относился к теннису в более юном возрасте.

— Объясни, пожалуйста, как это у вас у спортсменов происходит. Теннис — это как триггер? То есть он обнажает все какие-то проблемы?

— Не думаю. Это у каждого по-разному, опять же. У меня так сложилось из того, как я рос. Теннис — самое важное, самое главное в жизни, что теннис — выше всего, что теннис — это, условно, дороже всего, всех жизней. У меня и сформировалось, что каждый раз, когда я на корте, это как жизнь или смерть. Поэтому каждый раз, когда я играл, у меня уровень стресса, тревоги выходил на пик, как будто тебя сейчас либо убьют, либо убивают. Весь этот стресс максимально выплёскивается в борьбе за жизнь. У меня так случалось каждый раз, когда я выходил на корт. В эти моменты ты ничего не видишь, не слышишь, у тебя выходит всё, что ты копишь внутри.

— Это искренне твоя была мысль, что теннис — это всё, либо тебе её вложили?

— Понятное дело, воспитывали, но это вообще здесь ни при чём. Потому что я уже взрослый, осознанный, смысл смотреть в прошлое? И тяжело сказать: если воспитывали бы меня по-другому, то я вообще бы не заиграл? Хотелось конкретно, чтобы я заиграл в теннис. Всё для этого делалось. В детстве мне нравилось играть, и другого в моей голове плана не было. У меня не было [мыслей], а вдруг, если теннис не заиграю, то что буду делать. Нет, у меня было в голове только, что есть дорога заиграть в теннис. Не знаю, что представляли родители. Я лично не мог представить, что делаю что-то другое.

— Почему? Просто потому, что ты не видел ничего другого, кроме тенниса?

— Не знаю. Когда я тренировался с ребятами, они говорили, что если не заиграть, то нужно всё равно хотя бы школу закончить, чтобы образование было. Я говорил, что вообще пофиг. Если вдруг не заиграю, то уже пофиг, что делать. А если заиграю, то нафига думать о подушках безопасности? Хотелось, чтобы я заиграл в теннис, и вроде как мне хотелось тоже. Как бы это получилось. А говорить «как бы было бы» смысла нет, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».