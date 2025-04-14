«Теннис завязан на рейтинге». Карреньо-Буста — об отношении к игрокам на турнирах

99-я ракетка мира испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста поделился своими ощущениями от матчей на турнирах категории «челленджер» и сравнил их с турнирами АТР.

«Когда я был на вершине, у меня был свой личный физиотерапевт. Но даже на самых топовых турнирах всегда очередь, потому что все приезжают со своими физиотерапевтами и всё занято. На «челленджерах» один физиотерапевт от ATP, плюс парочка массажистов, и когда все хотят лечиться одновременно, то это сложно, но я это воспринимаю нормально. Знаю, что сейчас должен пройти этот путь. Тем более меня здесь неплохо принимают. Теннис — это спорт, очень завязанный на рейтинге. Если у тебя высокий рейтинг или ты в прошлом был крутым — с тобой будут обращаться лучше, чем с новичками. Сейчас на турнирах ATP ко мне могут относиться не так, как раньше, но на «челленджерах», особенно в Испании, всё нормально», — приводит слова Карреньо-Бусты Relevo.

Напомним, Карреньо-Буста вернулся в сотню лучших теннисистов после операции на локте. В 2022 году теннисист становился чемпионом «Мастерса» в Монреале.