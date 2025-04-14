Карреньо-Буста: олимпийскую медаль ценят люди, которые не смотрят теннис

99-я ракетка мира испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста поделился своим мнением о том, насколько важно для него иметь в своей коллекции трофеев олимпийскую медаль.

«Олимпийская медаль — это особое чувство. Особенно потому, как я её выиграл: победил Медведева, а в матче за бронзу — Джоковича. Это даёт ей дополнительную ценность. Олимпиада — это больше чем теннис. О «Мастерсе» знает весь теннисный мир, а олимпийскую медаль ценят даже те люди, которые не смотрят теннис. И это очень ощущается», — приводит слова Карреньо-Бусты Relevo.

Напомним, испанец Пабло Карреньо-Буста был бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио-2020. В матче за бронзовую награду он обыграл серба Новака Джоковича 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.