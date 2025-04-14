«Нужно улучшать всё!» Тренер Алькараса Лопес — об игре в грунтовой части сезона

Один из тренеров испанского теннисиста Карлоса Алькараса Самуэль Лопес рассказал, что необходимо улучшить в игре своего подопечного на оставшуюся часть грунтового сезона после победы на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.

«Нужно улучшать всё! Это первый турнир на грунте. Нужно адаптироваться к поверхности, земле и различным отскокам. Подавать на грунте не так важно, как на хардовых покрытиях, и ты не выигрываешь столько очков. Нужно принять это и не стремиться к быстрой атаке. Надо играть эффективнее и выбирать при этом хорошие углы атаки», — приводит слова Лопеса L’Equipe.

Напомним, в минувшее воскресенье Алькарас завоевал 18-й титул в карьере, обыграв в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло итальянца Лоренцо Музетти 3:6, 6:1, 6:0.