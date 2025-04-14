Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Нужно улучшать всё!» Тренер Алькараса Лопес — об игре в грунтовой части сезона

«Нужно улучшать всё!» Тренер Алькараса Лопес — об игре в грунтовой части сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Один из тренеров испанского теннисиста Карлоса Алькараса Самуэль Лопес рассказал, что необходимо улучшить в игре своего подопечного на оставшуюся часть грунтового сезона после победы на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.

«Нужно улучшать всё! Это первый турнир на грунте. Нужно адаптироваться к поверхности, земле и различным отскокам. Подавать на грунте не так важно, как на хардовых покрытиях, и ты не выигрываешь столько очков. Нужно принять это и не стремиться к быстрой атаке. Надо играть эффективнее и выбирать при этом хорошие углы атаки», — приводит слова Лопеса L’Equipe.

Напомним, в минувшее воскресенье Алькарас завоевал 18-й титул в карьере, обыграв в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло итальянца Лоренцо Музетти 3:6, 6:1, 6:0.

Материалы по теме
Алькарас выиграл 10 финалов крупных турниров из 12
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android