В. Кудерметова — Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Штутгарте
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Сегодня, 14 апреля, состоится матч первого круга на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), в котором встретятся две российские теннисистки. 51-я ракетка мира Вероника Кудерметова сыграет с 13-й ракеткой мира Дианой Шнайдер. Начало матча запланировано на 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию российского дерби.
Штутгарт. 1-й круг
14 апреля 2025, понедельник. 21:00 МСК
51
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
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|3
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13
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Шнайдер. Она выиграла во втором круге Чарльстона-2023 (зелёная американская глина) в двух сетах — 6:4, 6:3.
Грунтовый турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в этом году приняла решение не защищать титул.
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