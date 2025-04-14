В. Кудерметова — Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Штутгарте

Сегодня, 14 апреля, состоится матч первого круга на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), в котором встретятся две российские теннисистки. 51-я ракетка мира Вероника Кудерметова сыграет с 13-й ракеткой мира Дианой Шнайдер. Начало матча запланировано на 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию российского дерби.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Шнайдер. Она выиграла во втором круге Чарльстона-2023 (зелёная американская глина) в двух сетах — 6:4, 6:3.

Грунтовый турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в этом году приняла решение не защищать титул.