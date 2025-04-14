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«Я же адекватный». Андрей Рублёв ответил, боится ли ухода Марата Сафина из своей команды

«Я же адекватный». Андрей Рублёв ответил, боится ли ухода Марата Сафина из своей команды
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что не переживает по поводу возможного ухода двукратного победителя турниров «Большого шлема» Марата Сафина из своей тренерской команды.

— У Марата было много внимания и много игроков, кто хотел его получить к себе в команду. Ты понимаешь, почему Сафин согласился работать именно с тобой?
— Он знает всю мою команду, они вместе играли. Гало, Фернандо, Берто, они с подросткового возраста в ATP-туре играли вместе, проводили время, то есть они теннисные друганы. Понятное дело, что доверие и понимание у него есть, потому что он знает, какие они люди, что не будет никакого дискомфорта, либо боязни.

— Но он работает не с твоей командой, он тренирует не твоих тренеров, а тебя.
— Но это же всё равно тоже большой предлог.

— Хорошо, но он работает с тобой, с Андреем Рублёвым.
— Ну, со мной сейчас посмотрим, поэтому у нас и пробный период. Если я не такой буду, то он просто подумает, что время тратит зря, и закончится всё, ещё не успев начаться.

— Боишься этого?
— Да нет, я же адекватный. Не думаю, что… Хотя не знаю (улыбается). Нет, не боюсь, потому что должно быть всё нормально, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».

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