«Я же адекватный». Андрей Рублёв ответил, боится ли ухода Марата Сафина из своей команды

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что не переживает по поводу возможного ухода двукратного победителя турниров «Большого шлема» Марата Сафина из своей тренерской команды.

— У Марата было много внимания и много игроков, кто хотел его получить к себе в команду. Ты понимаешь, почему Сафин согласился работать именно с тобой?

— Он знает всю мою команду, они вместе играли. Гало, Фернандо, Берто, они с подросткового возраста в ATP-туре играли вместе, проводили время, то есть они теннисные друганы. Понятное дело, что доверие и понимание у него есть, потому что он знает, какие они люди, что не будет никакого дискомфорта, либо боязни.

— Но он работает не с твоей командой, он тренирует не твоих тренеров, а тебя.

— Но это же всё равно тоже большой предлог.

— Хорошо, но он работает с тобой, с Андреем Рублёвым.

— Ну, со мной сейчас посмотрим, поэтому у нас и пробный период. Если я не такой буду, то он просто подумает, что время тратит зря, и закончится всё, ещё не успев начаться.

— Боишься этого?

— Да нет, я же адекватный. Не думаю, что… Хотя не знаю (улыбается). Нет, не боюсь, потому что должно быть всё нормально, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».