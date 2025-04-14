«Вырвано из контекста!» Рублёв — про фразу о нежелании жить после Уимблдона

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв объяснил свою фразу в интервью о том, что он не видел причин жить после Уимблдона-2024.

— Вот для среднестатистического человека фраза, которую ты произнёс в интервью: «После вылета с Уимблдона я не видел причин жить», она совершенно…

— Но это вырвано из контекста. Опять! Меня, наоборот, прикалывает (улыбается). Однако я год мерю не месяцами, мне проще турнирами. И когда я по телефону говорил, мне проще было сказать турнир, какое это время было. Потому что июнь, июль, эти месяца, по сути, пофиг. Но я не знаю, в моменте на автомате сказал время года турниром. Многие это поняли, что из-за матча или из-за результата. Это вообще не связано с теннисом, связано только со мной лично, с самим собой, всё, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».