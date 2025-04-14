В команду Мирры Андреевой войдёт специалист, ранее работавший с Еленой Рыбакиной

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева пригласила в команду нового специалиста. Об этом сообщила экс первая ракетка мира Динара Сафина, ныне тренирующая Диану Шнайдер, в «Больше!».

Имя специалиста пока не разглашается. Отмечается, что этот человек ранее работал с чемпионкой Уимблдона-2022, 10-й ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Несколько дней назад в социальных сетях теннисные болельщики заметили Андрееву за работой с тренером по физподготовке Азузом Симсичем во время тренировки в преддверии турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия). Симсич покинул команду Рыбакиной в начале 2025 года, когда с Еленой сотрудничество прекратил тренер Горан Иванишевич.