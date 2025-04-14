Мирра Андреева сыграет со старшей сестрой Эрикой в первом круге турнира в Штутгарте

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сыграет против своей старшей сестры Эрики Андреевой (97-й номер рейтинга) в матче первого круга на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Эрика Андреева попала в основную сетку турнира в Штутгарте как лаки-лузер после снятия украинки Марты Костюк из-за травмы. В финальном раунде квалификации Эрика уступила белоруске Александре Саснович. Мирра посеяна на турнире под шестым номером.

Сёстры Андреевы однажды играли друг с другом на турнире WTA. Это случилось на «тысячнике» в Ухане (Китай) в 2024 году, тогда победу одержала Эрика с уверенным счётом 6:3, 6:1.