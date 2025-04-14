Андрей Рублёв ответил на вопрос, не страшно ли работать с кумиром детства

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, не давит ли на него тот факт, что его кумир Марат Сафин стал его тренером.

— Интернет заполнен сейчас вашими фотографиями, где ты совсем мальчик, Марат уже не мальчик к тому времени. Не страшно ли начинать работать с кумиром детства?

— Не. Я был ребёнком, он был моим кумиром. Дальше уже вопрос стоит, либо я пытаюсь играть в теннис, уже становлюсь собой, либо я также ребёнок, который фанатеет. В 13-14 лет уже пора пытаться играть и быть собой, не пытаться… Смотреть на лучшие стороны других и пытаться уже себя совершенствовать. [Подражание] уже осталось в прошлом, и поэтому, наоборот, я об этом всегда спокойно говорю, что Надаль, Марат всегда были моими кумирами, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».