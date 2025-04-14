У Синнера пятая по длительности стартовая серия в роли первой ракетки мира с 1990 года
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер сегодня, 14 апреля, начал свою 45-ю неделю подряд в роли первой ракетки мира. С момента дебюта 23-летний Синнер ещё не покидал вершину рейтинга ATP, с 1990 года (первого сезона ATP) это лишь пятая по длительности стартовая серия на первом месте мирового рейтинга, сообщает платформа Opta Ace.
Самые длинные стартовые серии лидерства в рейтинге ATP (отсчёт с 1990 года):
- Роджер Федерер (Швейцария) – 237 недель.
- Ллейтон Хьюитт (Австралия) – 75.
- Новак Джокович (Сербия) – 53.
- Рафаэль Надаль (Испания) – 46.
- Янник Синнер (Италия) – 45.
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