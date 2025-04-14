У Синнера пятая по длительности стартовая серия в роли первой ракетки мира с 1990 года

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер сегодня, 14 апреля, начал свою 45-ю неделю подряд в роли первой ракетки мира. С момента дебюта 23-летний Синнер ещё не покидал вершину рейтинга ATP, с 1990 года (первого сезона ATP) это лишь пятая по длительности стартовая серия на первом месте мирового рейтинга, сообщает платформа Opta Ace.

Самые длинные стартовые серии лидерства в рейтинге ATP (отсчёт с 1990 года):