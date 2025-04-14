Рублёв — о перспективах в рейтинге: если голова будет на месте, то буду зашибись где

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о ключевом факторе, который может повлиять на его продвижение в рейтинге.

— В чём нужно прибавить Андрею Рублёву прямо сейчас?

— Так во многом, в чём. Подача, [удары] с лёта, работа ног пусть будет.

— Если ты улучшишь вот эти компоненты, где мы тебя увидим в рейтинге?

— Дальше уже всё зависит от головы. Если голова будет на месте, то зашибись где. Если голова не на месте, то плюс-минус так же, — сказал Рублёв в эфире «Больше!».

Отметим, что лучшим достижением 27-летнего Рублёва в рейтинге ATP является пятая позиция.