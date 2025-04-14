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Бен Шелтон с трудом одолел 410-ю ракетку мира на старте турнира в Мюнхене

Бен Шелтон с трудом одолел 410-ю ракетку мира на старте турнира в Мюнхене
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15-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон с трудом пробился во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия).

В стартовом для себя матче Шелтон (2) со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3) обыграл 410-ю ракетку мира из Хорватии Борну Гойо (Q). Бен в этом поединке ушёл с трёх матчболов.

Мюнхен. 1-й круг
14 апреля 2025, понедельник. 15:25 МСК
Борна Гойо
410
Хорватия
Борна Гойо
Б. Гойо
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 6 6 3
4 		7 8 7 7
         
Бен Шелтон
15
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 27 минут. В её рамках Бен девять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал три заработанных брейк-пойнта. На счету Борны 14 эйсов, одна двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.

Следующим соперником Шелтона в Мюнхене станет победитель матча Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, LL).

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