Бен Шелтон с трудом одолел 410-ю ракетку мира на старте турнира в Мюнхене

15-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон с трудом пробился во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия).

В стартовом для себя матче Шелтон (2) со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3) обыграл 410-ю ракетку мира из Хорватии Борну Гойо (Q). Бен в этом поединке ушёл с трёх матчболов.

Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 27 минут. В её рамках Бен девять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал три заработанных брейк-пойнта. На счету Борны 14 эйсов, одна двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.

Следующим соперником Шелтона в Мюнхене станет победитель матча Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, LL).