Бен Шелтон с трудом одолел 410-ю ракетку мира на старте турнира в Мюнхене
Поделиться
15-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон с трудом пробился во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия).
В стартовом для себя матче Шелтон (2) со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3) обыграл 410-ю ракетку мира из Хорватии Борну Гойо (Q). Бен в этом поединке ушёл с трёх матчболов.
Мюнхен. 1-й круг
14 апреля 2025, понедельник. 15:25 МСК
410
Борна Гойо
Б. Гойо
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 6
|6 3
|
|7 8
|7 7
15
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 27 минут. В её рамках Бен девять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал три заработанных брейк-пойнта. На счету Борны 14 эйсов, одна двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.
Следующим соперником Шелтона в Мюнхене станет победитель матча Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, LL).
Материалы по теме
Комментарии
- 14 апреля 2025
-
19:27
-
18:46
-
18:27
-
18:12
-
18:00
-
17:54
-
17:39
-
17:28
-
17:15
-
16:57
-
16:52
-
16:36
-
16:05
-
15:56
-
15:40
-
15:36
-
15:30
-
15:14
-
14:59
-
14:54
-
14:42
-
14:18
-
13:51
-
13:45
-
13:25
-
13:22
-
13:15
-
13:02
-
12:59
-
12:29
-
12:16
-
11:01
-
10:35
-
10:19
-
10:13