Андрей Рублёв ответил, есть ли бонус в том, что он начал работать с Маратом Сафиным

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о перспективах в связи с приходом в свой штаб двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Марата Сафина.

— А есть бонус в том, что Марат и был первым, и знает, каково это – выигрывать «Шлемы»? Работа с человеком, который уже видел эту теннисную жизнь немножко с другого угла, может тебе помочь?

— Я не могу пока сказать, потому что это для меня первый опыт. Думаю, что, конечно, да, потому что, как ты говоришь, он был первым, он выигрывал эти турниры, то есть он знает не понаслышке, не потому что он рядом находился, когда кто-то выиграл, не потому, что у него была возможность куда-то пройти, но не получилось, а он знает, в чём была проблема, потому что он реально это сделал. То есть он знает по факту. Потому что все со стороны знают всё, как надо, это нормально, а он знает по факту, как это и что это, поэтому думаю, что да, конечно. Плюс, судя по тому, что многие игроки всё равно берут бывших игроков, которые выигрывали «Шлемы» и так далее, к себе в команду, значит, что-то… — сказал Рублёв в эфире «Больше!».