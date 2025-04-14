«Не знаю, почему он так сказал». Поспишил — о словах Джоковича о нашумевшем иске PTPA

34-летний канадский теннисист Вашек Поспишил, являющийся соучредителем Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA), высказался о недавних заявлениях ещё одного учредителя организации – 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича – касательно нашумевших судебных исков PTPA в адрес ATP, WTA, ITF и ITIA.

Напомним, Джокович не вошёл в число истцов в одном из попавших в руки СМИ документов. А на «Мастерсе» в Майами Новак признался, что некоторые пункты иска он не поддерживает.

Поспишил считает слова серба по этому поводу запутанными.

«Я не знаю, почему он так сказал… Это не соответствовало нашим предыдущим разговорам», — приводит слова Поспишила Front Office Sports.