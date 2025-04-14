Андрей Рублёв объяснил, почему играл на множестве турниров в конце прошлого сезона

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв объяснил, почему столь продуктивно провёл сезон-2024 – провёл 26 турниров, на считая Итоговый и выставочные.

— Объясни мне, пожалуйста, на пальцах, почему для тебя важно постоянно быть в туре?

— Не важно, просто тот сезон так случился, что у меня получилось выиграть в Мадриде, и начало года было шикарным, это меня спасло. А остальные все турниры были первые круги, плюс-минус. И позиции терялись, и хотелось в [итоговую] восьмёрку попасть.

— То есть была просто цель отобраться на Итоговый. Абсолютно циничная история?

— Да, и ты играешь больше, чтобы ещё подзаработать очки, потому что понимаешь, что тебя эти люди могут обогнать. Осталось шесть турниров, а ты вроде как первый, второй, первый. Поэтому, да, сыграл два турнира круто, на которых это всё и держится, и как бы поэтому просто игралось. То есть если бы я сыграл достаточно турниров, что уже как с запасом, то бы не играл бы столько, — сказал Рублёв в эфире «Больше!».