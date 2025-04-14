Мертенс вышла во второй круг турнира в Штутгарте, где может сразиться со Шнайдер
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29-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
В матче первого круга Мертенс со счётом 7:6 (7:3), 6:2 обыграла 111-ю ракетку мира из Беларуси Александру Саснович (Q).
Штутгарт. 1-й круг
14 апреля 2025, понедельник. 17:10 МСК
111
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|2
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|6
29
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Встреча Мертенс с Саснович продлилась 1 час и 47 минут. В её рамках Элисе четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Александры ни одного эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Следующей соперницей Мертенс в Штутгарте станет победительница поединка Вероника Кудерметова (Россия, Q) – Диана Шнайдер (Россия, 8).
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