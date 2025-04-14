Мертенс вышла во второй круг турнира в Штутгарте, где может сразиться со Шнайдер

29-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В матче первого круга Мертенс со счётом 7:6 (7:3), 6:2 обыграла 111-ю ракетку мира из Беларуси Александру Саснович (Q).

Встреча Мертенс с Саснович продлилась 1 час и 47 минут. В её рамках Элисе четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Александры ни одного эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Мертенс в Штутгарте станет победительница поединка Вероника Кудерметова (Россия, Q) – Диана Шнайдер (Россия, 8).