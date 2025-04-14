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Александр Зверев с уверенной победы стартовал на турнире ATP-500 в Мюнхене

Александр Зверев с уверенной победы стартовал на турнире ATP-500 в Мюнхене
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Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-500 в Мюнхене (Германия).

В матче первого круга Зверев (1) со счётом 6:4, 6:1 обыграл 40-ю ракетку мира из Франции Александра Мюллера.

Мюнхен. 1-й круг
14 апреля 2025, понедельник. 18:05 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Александр Мюллер
40
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер

Встреча Зверева с Мюллером продлилась 1 час и 22 минуты. В её рамках Александр четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Мюллера один эйс, одна двойная ошибка и единственный реализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Зверева в Мюнхене станет победитель матча Чун Син Цен (Китайский Тайбэй, Q) — Даниэль Альтмайер (Германия, WC).

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