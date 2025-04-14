Новак Джокович выбрал лучшего среди легенд спорта. В конце викторины остались он и Месси

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года, бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович принял участие в викторине от Overtime Tennis. В её рамках ему необходимо было выбрать величайшего между легендами мирового спорта.
– Том Брэди или Майкл Джордан?
– Я должен выбрать между ними? О, мой бог, чувак. Я выберу Тома, только потому что мы с ним в близких отношениях.
– Том Брэди или Флойд Мейвезер?
– Том Брэди.
– Том Брэди или Конор Макгрегор?
– Том Брэди.
– Том Брэди или Усэйн Болт?
– Том Брэди.
– Том Брэди или Льюис Хэмилтон?
– Фух. Том Брэди.
– Том Брэди или Майкл Фелпс?
– Том Брэди.
– Том Брэди или Лионель Месси?
– Прости, Том. Месси.
– Месси или ты?
– Месси (засмеялся).