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Новак Джокович выбрал лучшего среди легенд спорта. В конце викторины остались он и Месси

Новак Джокович выбрал лучшего среди легенд спорта. В конце викторины остались он и Месси
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года, бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович принял участие в викторине от Overtime Tennis. В её рамках ему необходимо было выбрать величайшего между легендами мирового спорта.

– Том Брэди или Майкл Джордан?
– Я должен выбрать между ними? О, мой бог, чувак. Я выберу Тома, только потому что мы с ним в близких отношениях.

– Том Брэди или Флойд Мейвезер?
– Том Брэди.

– Том Брэди или Конор Макгрегор?
– Том Брэди.

– Том Брэди или Усэйн Болт?
– Том Брэди.

– Том Брэди или Льюис Хэмилтон?
– Фух. Том Брэди.

– Том Брэди или Майкл Фелпс?
– Том Брэди.

– Том Брэди или Лионель Месси?
– Прости, Том. Месси.

– Месси или ты?
– Месси (засмеялся).

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