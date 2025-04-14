Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Новак Джокович выбрал лучшего среди легенд спорта. В конце викторины остались он и Месси

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года, бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович принял участие в викторине от Overtime Tennis. В её рамках ему необходимо было выбрать величайшего между легендами мирового спорта.

– Том Брэди или Майкл Джордан?

– Я должен выбрать между ними? О, мой бог, чувак. Я выберу Тома, только потому что мы с ним в близких отношениях.

– Том Брэди или Флойд Мейвезер?

– Том Брэди.

– Том Брэди или Конор Макгрегор?

– Том Брэди.

– Том Брэди или Усэйн Болт?

– Том Брэди.

– Том Брэди или Льюис Хэмилтон?

– Фух. Том Брэди.

– Том Брэди или Майкл Фелпс?

– Том Брэди.

– Том Брэди или Лионель Месси?

– Прости, Том. Месси.

– Месси или ты?

– Месси (засмеялся).