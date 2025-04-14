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Хольгер Руне без проблем вышел во второй круг турнира ATP-500 в Барселоне

Хольгер Руне без проблем вышел во второй круг турнира ATP-500 в Барселоне
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

В матче первого круга Руне (6) со счётом 7:5, 6:4 обыграл 234-ю ракетку мира из Испании Альберта Рамос-Виньоласа (WC).

Барселона. 1-й круг
14 апреля 2025, понедельник. 18:05 МСК
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Альберт Рамос-Виньолас
234
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 41 минуту. В её рамках Руне четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Рамос-Виньоласа один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Следующим соперником Руне в Барселоне станет победитель матча Себастьян Баэс (Аргентина) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, LL).

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