«А покер считается?» Медведев, Рублёв, Руне, Шелтон и другие выбрали себе офисную работу

Топовые теннисисты в видео блогера Overtime Tennis (Вэст Вон) рассказали, какую офисную работу они выбрали бы в случае необходимости.

Маттео Берреттини: Кем бы работал, если бы не теннис? Как это, когда люди разводятся…. Адвокат по разводам.

Франсиско Серундоло: Ну, если репортёр на ESPN — это офисная работа, то я бы туда пошёл.

Хольгер Руне: Я только что пересматривал «Во все тяжкие». Они там на автомойке работали. Почему бы и нет? Я бы тоже пошёл на автомойку.

Даниил Медведев: А покер — это считается офисной работой? Ну, типа. Тогда я бы стал игроком в покер.

Артюр Фис: Наверное, что-то со статистикой. Мне нравится математика.

Андрей Рублёв: А музыкант — это не считается обычной [работой], да? Ну вот им.

Бен Шелтон: Наверное, я бы стал продавцом. Продавал бы машины. Хотя, честно, любые транспортные средства — самолёты, поезда, лодки, машины. Всё. Даже автобусы.

Джек Дрейпер: А можно наполовину офисная? Ну тогда… детектив.