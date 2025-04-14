Рублёв уверенно вышел во второй круг турнира в Барселоне, где может сыграть с Вавринкой

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания), призовой фонд которого составляет € 2 889 200.

В матче первого круга Рублёв (4) со счётом 6:1, 6:3 обыграл 94-ю ракетку мира из Нидерландов Йеспера де Йонга (Q).

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 5 минут. В её рамках Рублёв три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету де Йонга два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За выход в четвертьфинал турнира в Барселоне Рублёв сразится с победителем матча Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания).