Рублёв уверенно вышел во второй круг турнира в Барселоне, где может сыграть с Вавринкой
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания), призовой фонд которого составляет € 2 889 200.
В матче первого круга Рублёв (4) со счётом 6:1, 6:3 обыграл 94-ю ракетку мира из Нидерландов Йеспера де Йонга (Q).
Барселона. 1-й круг
14 апреля 2025, понедельник. 20:15 МСК
94
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Окончен
0 : 2
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|3
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8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Встреча теннисистов продлилась 1 час и 5 минут. В её рамках Рублёв три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету де Йонга два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
За выход в четвертьфинал турнира в Барселоне Рублёв сразится с победителем матча Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
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