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Андрей Рублёв одержал 100-ю победу на турнирах ATP-500. Это седьмой показатель в истории

Андрей Рублёв одержал 100-ю победу на турнирах ATP-500. Это седьмой показатель в истории
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал свою 100-ю победу на турнирах категории ATP-500. Это седьмой показатель в истории данной категории, которая была запущена в 2009 году.

100-я победа Рублёва пришлась на старт турнира в Барселоне (Испания). В матче первого круга Рублёв (4) со счётом 6:1, 6:3 обыграл 94-ю ракетку мира из Нидерландов Йеспера де Йонга (Q).

Барселона. 1-й круг
14 апреля 2025, понедельник. 20:15 МСК
Йеспер де Йонг
94
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Лидеры по количеству побед на турнирах ATP-500:

  1. Рафаэль Надаль (Испания) – 121 матч.
  2. Давид Феррер (Испания) – 116.
  3. Роджер Федерер (Швейцария) – 111.
  4. Кей Нисикори (Япония) – 103.
  5. Александр Зверев (Германия) – 103.
  6. Новак Джокович (Сербия) – 102.
  7. Андрей Рублёв (Россия) – 100.
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