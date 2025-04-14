Андрей Рублёв одержал 100-ю победу на турнирах ATP-500. Это седьмой показатель в истории

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал свою 100-ю победу на турнирах категории ATP-500. Это седьмой показатель в истории данной категории, которая была запущена в 2009 году.

100-я победа Рублёва пришлась на старт турнира в Барселоне (Испания). В матче первого круга Рублёв (4) со счётом 6:1, 6:3 обыграл 94-ю ракетку мира из Нидерландов Йеспера де Йонга (Q).

Лидеры по количеству побед на турнирах ATP-500: