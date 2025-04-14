Андрей Рублёв одержал 100-ю победу на турнирах ATP-500. Это седьмой показатель в истории
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал свою 100-ю победу на турнирах категории ATP-500. Это седьмой показатель в истории данной категории, которая была запущена в 2009 году.
100-я победа Рублёва пришлась на старт турнира в Барселоне (Испания). В матче первого круга Рублёв (4) со счётом 6:1, 6:3 обыграл 94-ю ракетку мира из Нидерландов Йеспера де Йонга (Q).
Барселона. 1-й круг
14 апреля 2025, понедельник. 20:15 МСК
94
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Лидеры по количеству побед на турнирах ATP-500:
- Рафаэль Надаль (Испания) – 121 матч.
- Давид Феррер (Испания) – 116.
- Роджер Федерер (Швейцария) – 111.
- Кей Нисикори (Япония) – 103.
- Александр Зверев (Германия) – 103.
- Новак Джокович (Сербия) – 102.
- Андрей Рублёв (Россия) – 100.
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