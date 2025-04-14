Андрей Рублёв прокомментировал уверенный старт на турнире в Барселоне

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).
В матче первого круга Рублёв (4) со счётом 6:1, 6:3 обыграл 94-ю ракетку мира из Нидерландов Йеспера де Йонга (Q).
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– Сегодня я смог действовать по-настоящему агрессивно с самого начала. Думаю, это был мой первый матч за долгое-долгое время, когда я чувствовал себя по-настоящему хорошо. Посмотрим, как всё сложится. Но мне понравилось, как я выступил сегодня.
– Нужно быть осторожным с парнями, которые выигрывают квалификацию, не так ли? До тебя он выиграл оба поединка в двух сетах, ты, должно быть, доволен тем, что не дал ему шансов?
– Да, мне действительно повезло, что я смог победить в двух сетах. Я хорошо знаю его, он очень хорошо выступил на хардовых турнирах в помещении, провёл действительно отличные матчи, обыграл некоторых теннисистов, которым даже я уступал. Плюс ко всему его стиль подходит под грунтовые корты, и, как вы сказали, он прошёл квалификацию, привык к здешним условиям. Что касается меня, я ожидал действительно сложный матч. Поэтому с самого начала старался играть по-настоящему агрессивно, быть на 100% сосредоточенным, и у меня получилось, — сказал Рублёв в интервью на корте.
- 14 апреля 2025
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