Анастасия Потапова пробилась во второй круг турнира в Штутгарте, где сразится с Соболенко

38-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В матче первого круга Потапова со счётом 2:6, 7:6 (10:8), 6:3 обыграла 21-ю ракетку мира из Дании Клару Таусон.

Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 41 минуту. В её рамках Анастасия пять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Таусон два эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Следующей соперницей Потаповой в Штутгарте станет трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко (1).