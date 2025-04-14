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Анастасия Потапова пробилась во второй круг турнира в Штутгарте, где сразится с Соболенко

Анастасия Потапова пробилась во второй круг турнира в Штутгарте, где сразится с Соболенко
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38-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В матче первого круга Потапова со счётом 2:6, 7:6 (10:8), 6:3 обыграла 21-ю ракетку мира из Дании Клару Таусон.

Штутгарт. 1-й круг
14 апреля 2025, понедельник. 19:35 МСК
Анастасия Потапова
38
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 10 6
6 		6 8 3
         
Клара Таусон
21
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 41 минуту. В её рамках Анастасия пять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Таусон два эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Следующей соперницей Потаповой в Штутгарте станет трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко (1).

Сетка турнира WTA-500 в Штутгарте
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