Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс стала исполнительным продюсером сериала Netflix о звезде женского тенниса

Серена Уильямс стала исполнительным продюсером сериала Netflix о звезде женского тенниса
Аудио-версия:
Комментарии

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс стала исполнительным продюсером сериала-адаптации романа Дженкинс Рейд «Кэрри Сото возвращается» для Netflix, сообщает Deadline. Сама Серена уже сделала репост этой новости, тем самым подтвердив её правдивость.

«Кэрри Сото — профессиональная теннисистка, которая завершила карьеру пять лет назад. В своё время она блистала в лучах славы, покоряя вершины спорта и завоёвывая множество наград, в том числе звание единственной женщины, выигравшей 20 «Шлемов». Но в один момент она видит новую восходящую звезду тенниса — Никки Чан, которая вот-вот побьёт рекорд Кэрри. Кэрри не может этого допустить и решает вернуться в профессиональный спорт, чтобы показать, что она до сих пор является лучшей. Ей уже 37 лет, тело не такое гибкое, а после перенесённой операции на колене ей тяжело удаются прыжки, но она должна преодолеть свои физические и моральные возможности, ведь за ней наблюдает весь мир и, главное, её собственное эго», — говорится в описании сериала.

Материалы по теме
Серена Уильямс откровенно рассказала об усталости от материнства
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android