Серена Уильямс стала исполнительным продюсером сериала Netflix о звезде женского тенниса

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс стала исполнительным продюсером сериала-адаптации романа Дженкинс Рейд «Кэрри Сото возвращается» для Netflix, сообщает Deadline. Сама Серена уже сделала репост этой новости, тем самым подтвердив её правдивость.

«Кэрри Сото — профессиональная теннисистка, которая завершила карьеру пять лет назад. В своё время она блистала в лучах славы, покоряя вершины спорта и завоёвывая множество наград, в том числе звание единственной женщины, выигравшей 20 «Шлемов». Но в один момент она видит новую восходящую звезду тенниса — Никки Чан, которая вот-вот побьёт рекорд Кэрри. Кэрри не может этого допустить и решает вернуться в профессиональный спорт, чтобы показать, что она до сих пор является лучшей. Ей уже 37 лет, тело не такое гибкое, а после перенесённой операции на колене ей тяжело удаются прыжки, но она должна преодолеть свои физические и моральные возможности, ведь за ней наблюдает весь мир и, главное, её собственное эго», — говорится в описании сериала.