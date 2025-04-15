Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв ответил, считает ли грунт своим любимым покрытием

Андрей Рублёв ответил, считает ли грунт своим любимым покрытием
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, может ли назвал грунт своим любимым покрытием.

«И да, и нет. Да, потому что я показывал реально классные результаты на грунте, и нет, потому что всё равно каждый год показывал и плохие результаты. Не знаю, я понял, что дело уже не в покрытии. Дело просто в том, что если у тебя всё хорошо, то остальное неважно, в том числе покрытие. Когда всё не очень, то неважно – пусть у меня будет самое лучшее покрытие, самый удобный соперник, самая лучшая сетка, я всё равно проиграю сразу», — сказал Рублёв телеграм-каналу «Гейм Сет Макс».

Материалы по теме
Шнайдер победила Кудерметову в Штутгарте! Потапова и Рублёв тоже выиграли. LIVE!
Live
Шнайдер победила Кудерметову в Штутгарте! Потапова и Рублёв тоже выиграли. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android