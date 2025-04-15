Андрей Рублёв ответил, считает ли грунт своим любимым покрытием

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, может ли назвал грунт своим любимым покрытием.

«И да, и нет. Да, потому что я показывал реально классные результаты на грунте, и нет, потому что всё равно каждый год показывал и плохие результаты. Не знаю, я понял, что дело уже не в покрытии. Дело просто в том, что если у тебя всё хорошо, то остальное неважно, в том числе покрытие. Когда всё не очень, то неважно – пусть у меня будет самое лучшее покрытие, самый удобный соперник, самая лучшая сетка, я всё равно проиграю сразу», — сказал Рублёв телеграм-каналу «Гейм Сет Макс».