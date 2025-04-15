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Турнир ATP-500 в Барселоне: результаты игрового дня 14 апреля

Турнир ATP-500 в Барселоне: результаты игрового дня 14 апреля
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Завершился первый игровой день грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир ATP-500 в Барселоне. Первый круг. Результаты матчей 14 апреля:

  • Педро Мартинес-Портеро (Испания) – Брэндон Накашима (США) – 7:5, 5:7, 6:4;
  • Джейкоб Фирнли (Великобритания, LL) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – 6:1, 7:5;
  • Себастьян Корда (США) – Маттео Арнальди (Италия) — 3:6, 6:3, 6:2;
  • Хамад Меджедович (Сербия, Q) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – 7:5, 7:6 (8:6);
  • Хольгер Руне (Дания, 6) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, WC) – 7:5, 6:4;
  • Андрей Рублёв (Россия, 4) – Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q) — 6:1, 6:3.
Сетка турнира ATP-500 в Барселоне (2025)
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