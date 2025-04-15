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Турнир АТР-500 в Мюнхене: результаты игрового дня 14 апреля

Турнир АТР-500 в Мюнхене: результаты игрового дня 14 апреля
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14 апреля в Мюнхене (Германия) прошёл первый игровой день грунтового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир АТР-500 в Мюнхене. Первый круг. Результаты матчей 14 апреля:

  • Миомир Кецманович (Сербия) – Маркос Гирон (США) – 6:2, 6:7 (2:7), 7:6 (11:9);
  • Таллон Грикспор (Нидерланды) — Лёнер Тьен (США, Q) – 6:4, 6:2;
  • Давид Гоффен (Бельгия) – Билли Харрис (Великобритания, LL) – 6:2, 6:7 (2:7), 6:4;
  • Бен Шелтон (США, 2) — Борна Гойо (Хорватия) — 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3);
  • Александр Зверев (Германия, 1) — Александр Мюллер (Франция) – 6:4, 6:1;
  • Даниэль Альтмайер (Германия, WC) — Чун Син Цен (Китайский Тайбэй, Q) – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).
Сетка турнира ATP-500 в Мюнхене (2025)
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