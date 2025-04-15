Турнир АТР-500 в Мюнхене: результаты игрового дня 14 апреля

14 апреля в Мюнхене (Германия) прошёл первый игровой день грунтового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир АТР-500 в Мюнхене. Первый круг. Результаты матчей 14 апреля: