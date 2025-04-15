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Алькарас: как настоящий мадридист я верю в камбэк «Реала» в противостоянии с «Арсеналом»

Алькарас: как настоящий мадридист я верю в камбэк «Реала» в противостоянии с «Арсеналом»
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, верит ли он в камбэк мадридского «Реала» в противостоянии с лондонским «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В первом матче подопечные Карло Анчелотти потерпели поражение со счётом 0:3.

Алькарас никогда не скрывал, что является фанатам мадридского «Реала».

«Камбэк «Реала»? Да, как настоящий мадридист я всегда верю в камбэк «Реала», — приводит слова Алькараса аккаунт Madrid Xtra.

Ответная игра состоится в Мадриде 16 апреля. Алькарас в данный момент находится в Барселоне, где с 14 по 21 апреля пройдёт грунтовый турнир категории ATP-500.

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