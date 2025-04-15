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Диана Шнайдер одолела Веронику Кудерметову в первом круге турнира в Штутгарте

Диана Шнайдер одолела Веронику Кудерметову в первом круге турнира в Штутгарте
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В матче первого круга 21-летняя Шнайдер (8) со счётом 5:7, 6:2, 6:3 обыграла 51-ю ракетку мира соотечественницу Веронику Кудерметову (Q).

Штутгарт. 1-й круг
14 апреля 2025, понедельник. 22:40 МСК
Вероника Кудерметова
51
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		2 3
5 		6 6
         
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Встреча Шнайдер с Кудерметовой продлилась 2 часа и 16 минут. В её рамках Диана один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Вероники три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Шнайдер в Штутгарте станет 29-я ракетка мира из Бельгии Элисе Мертенс.

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