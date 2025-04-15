Диана Шнайдер одолела Веронику Кудерметову в первом круге турнира в Штутгарте
Поделиться
13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
В матче первого круга 21-летняя Шнайдер (8) со счётом 5:7, 6:2, 6:3 обыграла 51-ю ракетку мира соотечественницу Веронику Кудерметову (Q).
Штутгарт. 1-й круг
14 апреля 2025, понедельник. 22:40 МСК
51
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|3
|
|6
|6
13
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Встреча Шнайдер с Кудерметовой продлилась 2 часа и 16 минут. В её рамках Диана один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Вероники три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Следующей соперницей Шнайдер в Штутгарте станет 29-я ракетка мира из Бельгии Элисе Мертенс.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 апреля 2025
-
01:26
-
00:57
-
00:54
-
00:25
-
00:15
-
00:05
- 14 апреля 2025
-
23:52
-
22:38
-
22:21
-
22:02
-
21:46
-
21:21
-
20:45
-
20:17
-
19:55
-
19:33
-
19:27
-
18:46
-
18:27
-
18:12
-
18:00
-
17:54
-
17:39
-
17:28
-
17:15
-
16:57
-
16:52
-
16:36
-
16:05
-
15:56
-
15:40
-
15:36
-
15:30
-
15:14
-
14:59