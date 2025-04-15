Диана Шнайдер одолела Веронику Кудерметову в первом круге турнира в Штутгарте

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В матче первого круга 21-летняя Шнайдер (8) со счётом 5:7, 6:2, 6:3 обыграла 51-ю ракетку мира соотечественницу Веронику Кудерметову (Q).

Встреча Шнайдер с Кудерметовой продлилась 2 часа и 16 минут. В её рамках Диана один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Вероники три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Шнайдер в Штутгарте станет 29-я ракетка мира из Бельгии Элисе Мертенс.