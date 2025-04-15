Шнайдер одержала первую победу под руководством Сафиной
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер одержала первую победу под руководством победительницы Открытого чемпионата США 2007 года в парном разряде, трёхкратной финалистки ТБШ в одиночном разряде, бывшей первой ракетки мира, российской теннисистки Динары Сафиной.
Штутгарт. 1-й круг
14 апреля 2025, понедельник. 22:40 МСК
51
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|3
|
|6
|6
13
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
В матче первого круга турнира в Штутгарте Шнайдер одолела 51-ю ракетку мира соотечественницу Веронику Кудерметову.
В следующем круге Шнайдер сразится с 29-й ракеткой мира бельгийкой Элисе Мертенс.
Напомним, Шнайдер и Сафина начали сотрудничество после турнира в Чарльстоне. Они поработают в Штутгарте, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос».
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