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Шнайдер одержала первую победу под руководством Сафиной

Шнайдер одержала первую победу под руководством Сафиной
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер одержала первую победу под руководством победительницы Открытого чемпионата США 2007 года в парном разряде, трёхкратной финалистки ТБШ в одиночном разряде, бывшей первой ракетки мира, российской теннисистки Динары Сафиной.

Штутгарт. 1-й круг
14 апреля 2025, понедельник. 22:40 МСК
Вероника Кудерметова
51
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		2 3
5 		6 6
         
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

В матче первого круга турнира в Штутгарте Шнайдер одолела 51-ю ракетку мира соотечественницу Веронику Кудерметову.

В следующем круге Шнайдер сразится с 29-й ракеткой мира бельгийкой Элисе Мертенс.

Напомним, Шнайдер и Сафина начали сотрудничество после турнира в Чарльстоне. Они поработают в Штутгарте, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос».

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