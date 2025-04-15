Шнайдер одержала первую победу под руководством Сафиной

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер одержала первую победу под руководством победительницы Открытого чемпионата США 2007 года в парном разряде, трёхкратной финалистки ТБШ в одиночном разряде, бывшей первой ракетки мира, российской теннисистки Динары Сафиной.

В матче первого круга турнира в Штутгарте Шнайдер одолела 51-ю ракетку мира соотечественницу Веронику Кудерметову.

В следующем круге Шнайдер сразится с 29-й ракеткой мира бельгийкой Элисе Мертенс.

Напомним, Шнайдер и Сафина начали сотрудничество после турнира в Чарльстоне. Они поработают в Штутгарте, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос».