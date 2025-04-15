Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-250 в Руане: результаты игрового дня 14 апреля

Турнир WTA-250 в Руане: результаты игрового дня 14 апреля
Аудио-версия:
Комментарии

14 апреля в Руане (Франция) прошёл первый игровой день грунтового турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир WTA-250 в Руане. Первый круг. Результаты матчей 14 апреля:

Лючия Бронцетти (Италия) — Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция) — 2:6, 3:6;
Ангелина Калинина (Украина) — Нао Хибино (Япония) — 6:0, 6:4;
Эльза Жакемо (Франция) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 6:1, 1:6, 4:6;
Маккартни Кесслер (США) — Фиона Ферро (Франция) — 7:6 (10:8), 2:6, 5:7.

Действующей победительницей турнира WTA-250 в Руане является американка Слоан Стивенс. В финале прошлого розыгрыша она была сильнее польки Магды Линетт — 6:1, 2:6, 6:2. Грунтовый турнир в Руане пройдёт с 14 по 20 апреля.

Материалы по теме
Рыбакина на следующей неделе покинет топ-10 рейтинга WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android