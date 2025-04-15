Турнир WTA-250 в Руане: результаты игрового дня 14 апреля

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14 апреля в Руане (Франция) прошёл первый игровой день грунтового турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир WTA-250 в Руане. Первый круг. Результаты матчей 14 апреля:

Лючия Бронцетти (Италия) — Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция) — 2:6, 3:6;

Ангелина Калинина (Украина) — Нао Хибино (Япония) — 6:0, 6:4;

Эльза Жакемо (Франция) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 6:1, 1:6, 4:6;

Маккартни Кесслер (США) — Фиона Ферро (Франция) — 7:6 (10:8), 2:6, 5:7.

Действующей победительницей турнира WTA-250 в Руане является американка Слоан Стивенс. В финале прошлого розыгрыша она была сильнее польки Магды Линетт — 6:1, 2:6, 6:2. Грунтовый турнир в Руане пройдёт с 14 по 20 апреля.