Турнир WTA-250 в Руане: результаты игрового дня 14 апреля

14 апреля в Руане (Франция) прошёл первый игровой день грунтового турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Теннис. Турнир WTA-250 в Руане. Первый круг. Результаты матчей 14 апреля:
Лючия Бронцетти (Италия) — Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция) — 2:6, 3:6;
Ангелина Калинина (Украина) — Нао Хибино (Япония) — 6:0, 6:4;
Эльза Жакемо (Франция) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 6:1, 1:6, 4:6;
Маккартни Кесслер (США) — Фиона Ферро (Франция) — 7:6 (10:8), 2:6, 5:7.
Действующей победительницей турнира WTA-250 в Руане является американка Слоан Стивенс. В финале прошлого розыгрыша она была сильнее польки Магды Линетт — 6:1, 2:6, 6:2. Грунтовый турнир в Руане пройдёт с 14 по 20 апреля.