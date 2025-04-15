Турнир АТР-500 в Штутгарте: результаты игрового дня 14 апреля

14 апреля в Штутгарте (Германия) прошёл первый игровой день грунтового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Результаты матчей первого круга турнира WTA в Штутгарте 14 апреля 2025 года:

Элисон Риске (США) – Элисе Мертенс (Бельгия) – 0:6, 6:2, 2:6;

Анастасия Потапова (Россия) – Клара Таусон (Дания) – 2:6, 7:6 (7:2), 6:3;

Вероника Кудерметова (Россия) – Диана Шнайдер (Россия) – 1:6, 7:5, 2:6.

Грунтовый турнир в Штутгарте пройдёт с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в этом году приняла решение не защищать титул.