Турнир АТР-500 в Мюнхене: расписание игрового дня 15 апреля

Сегодня, 15 апреля, в Мюнхене (Германия) пройдут матчи второго игрового дня грунтового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных встреч первого круга.

Теннис. Турнир АТР-500 в Мюнхене. 1/16 финала (время московское):

13:30. Флавио Коболли (Италия) — Александр Шевченко (Казахстан);

13:30. Франсиско Серундоло (Аргентина) — Ян-Леннард Штруфф (Германия);

15:00. Зизу Бергс (Бельгия) — Александр Бублик (Казахстан);

15:00. Уго Умбер (Франция) — Николас Харри (Чили);

16:30. Мариано Навоне (Аргентина) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.