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Турнир АТР-500 в Мюнхене: расписание игрового дня 15 апреля

Турнир АТР-500 в Мюнхене: расписание игрового дня 15 апреля
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Сегодня, 15 апреля, в Мюнхене (Германия) пройдут матчи второго игрового дня грунтового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных встреч первого круга.

Теннис. Турнир АТР-500 в Мюнхене. 1/16 финала (время московское):

  • 13:30. Флавио Коболли (Италия) — Александр Шевченко (Казахстан);
  • 13:30. Франсиско Серундоло (Аргентина) — Ян-Леннард Штруфф (Германия);
  • 15:00. Зизу Бергс (Бельгия) — Александр Бублик (Казахстан);
  • 15:00. Уго Умбер (Франция) — Николас Харри (Чили);
  • 16:30. Мариано Навоне (Аргентина) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.

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