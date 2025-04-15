Турнир АТР-500 в Мюнхене: расписание игрового дня 15 апреля
Сегодня, 15 апреля, в Мюнхене (Германия) пройдут матчи второго игрового дня грунтового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных встреч первого круга.
Теннис. Турнир АТР-500 в Мюнхене. 1/16 финала (время московское):
- 13:30. Флавио Коболли (Италия) — Александр Шевченко (Казахстан);
- 13:30. Франсиско Серундоло (Аргентина) — Ян-Леннард Штруфф (Германия);
- 15:00. Зизу Бергс (Бельгия) — Александр Бублик (Казахстан);
- 15:00. Уго Умбер (Франция) — Николас Харри (Чили);
- 16:30. Мариано Навоне (Аргентина) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.
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