Турнир ATP-500 в Барселоне: расписание игрового дня 15 апреля

Сегодня, 15 апреля, пройдёт второй игровой день на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого круга соревнований:

Теннис. Турнир ATP-500 в Барселоне. Первый круг. Расписание 15 апреля (время — московское):