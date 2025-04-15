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Турнир ATP-500 в Барселоне: расписание игрового дня 15 апреля

Турнир ATP-500 в Барселоне: расписание игрового дня 15 апреля
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Сегодня, 15 апреля, пройдёт второй игровой день на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого круга соревнований:

Теннис. Турнир ATP-500 в Барселоне. Первый круг. Расписание 15 апреля (время — московское):

  • 12:00. Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Артюр Фис (Франция).
  • 12:00. Стефанос Циципас (Греция) — Райлли Опелка (США).
  • 13:30. Даниэль Галан (Колумбия) — Каспер Рууд (Норвегия).
  • 16:30. Карен Хачанов (Россия) — Кэмерон Норри (Великобритания).
  • 17:00. Карлос Алькарас (Испания) — Итан Куинн (Испания).
  • 18:30. Стэн Вавринка (Швейцария) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
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