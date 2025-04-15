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Турнир WTA-500 в Штутгарте: расписание игрового дня 15 апреля

Турнир WTA-500 в Штутгарте: расписание игрового дня 15 апреля
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Сегодня, 15 апреля, в Штутгарте (Германия) пройдут матчи второго игрового дня на грунтовом турнире категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого круга.

Теннис. Турнир WTA-500 в Штутгарте. 1/16 финала (время — московское):

  • 13:30. Елена Остапенко (Латвия) — Даяна Ястремская (Украина);
  • 16:00. Екатерина Александрова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия);
  • 19:30. Ева Лис (Германия) — Жасмин Паолини (Италия);
  • 21:00. Эмма Наварро (США) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Грунтовый турнир в Штутгарте пройдёт с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина.

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