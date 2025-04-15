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Турнир WTA-250 в Руане: расписание игрового дня 15 апреля

Турнир WTA-250 в Руане: расписание игрового дня 15 апреля
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Сегодня, 15 апреля, в Руане (Франция) состоится второй игровой день грунтового турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей.

Теннис. Турнир WTA-250 в Руане. Первый круг. Расписание матчей на 15 апреля (время – мск):

  • 12:30. Александра Крунич (Сербия) — Ольга Данилович (Сербия);
  • 14:00. Линда Фрухвиртова (Чехия) — Анна Блинкова (Россия);
  • 18:30. Мария Саккари (Греция) — Джессика Бузас Манейро (Испания);
  • 20:30. Варвара Грачёва (Франция) — Сонай Картал (Великобритания).

Действующей победительницей турнира WTA-250 в Руане является американка Слоан Стивенс. В финале она была сильнее польки Магды Линетт — 6:1, 2:6, 6:2.

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