Турнир WTA-250 в Руане: расписание игрового дня 15 апреля

Сегодня, 15 апреля, в Руане (Франция) состоится второй игровой день грунтового турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей.

Теннис. Турнир WTA-250 в Руане. Первый круг. Расписание матчей на 15 апреля (время – мск):

12:30. Александра Крунич (Сербия) — Ольга Данилович (Сербия);

14:00. Линда Фрухвиртова (Чехия) — Анна Блинкова (Россия);

18:30. Мария Саккари (Греция) — Джессика Бузас Манейро (Испания);

20:30. Варвара Грачёва (Франция) — Сонай Картал (Великобритания).

Действующей победительницей турнира WTA-250 в Руане является американка Слоан Стивенс. В финале она была сильнее польки Магды Линетт — 6:1, 2:6, 6:2.