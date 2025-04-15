Мирра Андреева поделилась ожиданиями от матча с сестрой Эрикой в первом круге Штутгарта
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящем матче первого круга на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), в котором сыграет со своей старшей сестрой Эрикой Андреевой.
Штутгарт. 1-й круг
16 апреля 2025, среда. 11:00 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
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|3
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97
Эрика Андреева
Э. Андреева
«Мы подойдём к этому профессионально, потому что у нас нет другого выбора. Мы просто выйдем на корт и будем играть, как в любом другом матче. Мы сразимся друг с другом, и, вероятно, это будет хороший и увлекательный матч», — приводит слова Андреевой-младшей пресс-служба WTA.
Сёстры Андреевы однажды играли друг с другом на турнире WTA. Это случилось на «тысячнике» в Ухане (Китай) в 2024 году, тогда уверенную победу одержала Эрика — 6:3, 6:1.
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