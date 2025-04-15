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Ига Швёнтек: нет такого, что я выхожу играть на грунт и всё сразу становится идеально

Ига Швёнтек: нет такого, что я выхожу играть на грунт и всё сразу становится идеально
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о возвращении на грунт в преддверии турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«Нет такого, что я выхожу играть [на грунт] и всё сразу становится идеально. Большую часть года мы играем на харде, поэтому, когда я выхожу на грунт, мне всё ещё нужно время, чтобы к нему привыкнуть. Но я точно чувствую, что нахожусь в правильном месте. При хорошем объеме работы и сосредоточенности я быстро смогу начать играть в свой теннис.

Я, конечно, горжусь своими достижениями здесь. Приятно вернуться, но это не меняет того, что произойдёт в будущем. Так что нужно сосредоточиться на этом», — приводит слова Швёнтек пресс-служба WTA.

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