«Нашла этот баланс». 17-летняя Мирра Андреева раскрыла секрет своего прогресса

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о том, какой настрой на турниры помог ей добиться значительного прогресса в нынешнем сезоне. В 2025 году 17-летняя россиянка выиграла два «тысячника» — в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США).

«Когда я играю матч на турнир, я стараюсь выходить на корт и наслаждаться каждым моментом, получать удовольствие, но в то же время относиться к этому серьёзно. В последнее время я нашла этот баланс: не впадать в депрессию или слишком сильно волноваться на корте, но при этом относиться к этому спокойно и отпускать ситуацию. В последние два месяца мне это очень помогло», — приводит слова Андреевой Punto de Break.