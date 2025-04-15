«Были угрозы в интернете». Ига Швёнтек высказалась об инциденте со сталкером в Майами

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала неприятный инцидент во время турнира WTA-1000 в Майами (США), который прошёл в марте. Во время одной из тренировок мужчина, известный хейтер спортсменки, с трибун задавал ей вопросы о личной жизни, в том числе об отношениях с матерью.

«Я бы не назвала это угрозой, потому что всё было не так уж и серьёзно. Был фанат, который хотел нарушить мой ритм. Я стараюсь сосредоточиться на фанатах, которые меня поддерживают, но, очевидно, когда вы слышите что-то подобное, то хотите отреагировать.

WTA помогла мне почувствовать себя защищённой. То, что я услышала, не было угрозой, но были некоторые угрозы в интернете. Я рада, что есть кто-то, кто следит за нами и помогает нам реагировать в таких ситуациях», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.