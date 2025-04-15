Самсонова — Александрова: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Штутгарте

Сегодня, 15 апреля, на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) состоится матч первого круга, в котором встретятся две россиянки: 22-я ракетка мира Екатерина Александрова и Людмила Самсонова, занимающая 19-ю строчку рейтинга WTA.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова — Людмила Самсонова, который начнётся не ранее 16:00 мск.

Самсонова и Александрова провели между собой три матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч 2-1 в пользу Екатерины. Теннисистки впервые проведут очный матч на грунтовом покрытии.

Грунтовый турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина.