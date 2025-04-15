Самсонова — Александрова: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Штутгарте
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Сегодня, 15 апреля, на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) состоится матч первого круга, в котором встретятся две россиянки: 22-я ракетка мира Екатерина Александрова и Людмила Самсонова, занимающая 19-ю строчку рейтинга WTA.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова — Людмила Самсонова, который начнётся не ранее 16:00 мск.
Штутгарт. 1-й круг
15 апреля 2025, вторник. 16:00 МСК
22
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
|1
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19
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Самсонова и Александрова провели между собой три матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч 2-1 в пользу Екатерины. Теннисистки впервые проведут очный матч на грунтовом покрытии.
Грунтовый турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина.
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