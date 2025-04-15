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Джессика Пегула назвала свою сильную сторону по сравнению с Соболенко и Швёнтек

Джессика Пегула назвала свою сильную сторону по сравнению с Соболенко и Швёнтек
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Финалистка US Open — 2024, третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о своей стабильности.

«Я всегда верила в свою игру, но я всегда боялась. Я думала, что у меня будет небольшой спад, но сама себя удивила. Думаю, мне повезло, что я уже некоторое время являюсь топ-игроком. Мне даже удалось пробиться в пятёрку лучших, пройти далеко на турнире «Большого шлема» в прошлом году и выиграть титулы на «тысячниках».

Может быть, я просто слишком расслаблена, может быть, это мой настрой, но всё произошло само собой. Я чувствую, что стабильность — моя сильная сторона в сравнении с Ариной или Игой. Несмотря на то что я пока не выиграл турнир «Большого шлема», я рада, что могу показывать хорошие результаты каждую неделю», — приводит слова Пегулы Punto de Break.

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