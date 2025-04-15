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«Не хочу об этом говорить». Швёнтек — о требовании теннисистов увеличить призовые на ТБШ

«Не хочу об этом говорить». Швёнтек — о требовании теннисистов увеличить призовые на ТБШ
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек не захотела вдаваться в подробности письма с требованием игроков увеличить призовые на всех «Шлемах».

«В Сети есть некоторые данные о том, как теннис сравнивается с другими видами спорта. Мы обсуждаем много вопросов, связанных с турнирами «Большого шлема». Всё могло бы быть и лучше, но я не буду много говорить, потому что, прежде всего, нам нужно решить проблему внутри. На это, безусловно, потребуется некоторое время. Не хочу сейчас об этом говорить», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.

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