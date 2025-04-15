Дарья Касаткина: во время турниров я закрываю комментарии в соцсетях. Люди сумасшедшие

14-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о ставочниках, которые регулярно оставляют негативные комментарии под её постами в социальных сетях после поражений.

«Во время турниров я закрываю комментарии в соцсетях, потому что это безумие. Люди сумасшедшие. Я не понимаю, как можно быть такими злобными. У них нет логики, это очевидно. Вы сами берёте свои деньги и выбираете меня для ставки на теннисный матч, который никогда не дает 100% вероятности победы. Я проиграла, вы проиграли, а потом вы обвиняете меня в своём неверном выборе», — приводит слова Касаткиной TennisUpToDate.