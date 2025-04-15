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Кончита Мартинес: Мирра Андреева — самородок на грунте

Кончита Мартинес: Мирра Андреева — самородок на грунте
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Кончита Мартинес, тренер седьмой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой, высказалась о подготовке 17-летней спортсменки к грунтовому отрезку сезона.

«Мирра — самородок на грунте, она очень хорошо двигается на этом покрытии, так что адаптация будет только с психологической точки зрения. Розыгрыши будут длиннее, но суть игры не должна сильно меняться. Я всё ещё хочу, чтобы она была агрессивной.

Мы много работаем над вариативностью, чтобы иметь возможность иногда направлять мяч выше, но всегда агрессивно. Всякий раз, когда у неё есть шанс войти в корт, это надо делать, будь то грунт или хард», — сказала Мартинес в эфире Tennis Channel.

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