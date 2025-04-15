Стефанос Циципас легко обыграл Райлли Опелку на старте турнира в Барселоне

16-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). На старте соревнований он одержал уверенную победу над американцем Райлли Опелкой (105-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Циципас выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Опелки четыре эйса, три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.

За выход в четвертьфинал турнира в Барселоне Стефанос Циципас сыграет с американцем Себастьяном Кордой.