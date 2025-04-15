Стефанос Циципас легко обыграл Райлли Опелку на старте турнира в Барселоне
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16-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). На старте соревнований он одержал уверенную победу над американцем Райлли Опелкой (105-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.
Барселона. 1-й круг
15 апреля 2025, вторник. 12:10 МСК
16
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
105
Райлли Опелка
Р. Опелка
Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Циципас выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Опелки четыре эйса, три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.
За выход в четвертьфинал турнира в Барселоне Стефанос Циципас сыграет с американцем Себастьяном Кордой.
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