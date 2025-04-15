Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас легко обыграл Райлли Опелку на старте турнира в Барселоне

Стефанос Циципас легко обыграл Райлли Опелку на старте турнира в Барселоне
Комментарии

16-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). На старте соревнований он одержал уверенную победу над американцем Райлли Опелкой (105-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Барселона. 1-й круг
15 апреля 2025, вторник. 12:10 МСК
Стефанос Циципас
16
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Райлли Опелка
105
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Циципас выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Опелки четыре эйса, три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.

За выход в четвертьфинал турнира в Барселоне Стефанос Циципас сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

Календарь турнира в Барселоне
Сетка турнира в Барселоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android