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Анастасия Потапова снялась с турнира в Штутгарте, где должна была сыграть с Соболенко

Анастасия Потапова снялась с турнира в Штутгарте, где должна была сыграть с Соболенко
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38-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова снялась со второго круга на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Об этом сообщает «Больше!». Она должна была сыграть с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко. Причины снятия неизвестны.

Вчера, 14 апреля, в первом раунде Потапова одержала непростую победу над 21-м номером рейтинга Кларой Таусон из Дании — 2:6, 7:6 (10:8), 6:3.

Таким образом, Арина Соболенко вышла в четвертьфинал соревнований, не сыграв ни одного матча. В 1/4 финала она сразится с победительницей матча между россиянкой Дианой Шнайдер и бельгийкой Элисе Мертенс.

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